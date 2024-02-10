內地春運｜初一旅客量明顯回落 昆明大理鐵路遊熱度增

▲ 今日是大年初一，內地鐵路旅客量較前幾日高峰期明顯回落。

今日是大年初一，內地鐵路旅客量較前幾日高峰期明顯回落，中短途客流構成各地主要出行人群。值得一提的是，昆明到大理的鐵路遊熱度在春運啟動以來首次位居前列。

國鐵集團數據顯示，大年三十選擇乘坐火車出行的旅客大約有830萬人次，比前一天減少三分之一左右。初一全國鐵路預計發送旅客550萬人次，客流整體有所回落，以中短途探親、旅游客流為主。

從今日前十位的熱門出發地和目的地的對比來看，北京、上海、廣州、成都、武漢、西安等9個一、二線的中心城市，既是熱門出發地，也是熱門到達地。

除了這9個城市之外，深圳排在熱門出發地的第4位，意味著今日從這裡流出的人多；而長沙位列目的地的第9，說明今日到這裡的人更多。

旅客乘火車出行的熱門路線也有新變化，昆明到大理的熱度在春運啟動以來首次位居前列，三亞到海口則是第一次出現。此外，長三角和粵港澳大灣區依然是人員流動熱度較高的區域。

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責任編輯：易燕丹

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