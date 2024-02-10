解放軍除夕南海巡航 中國軍事專家：警告圖謀不軌國家

▲ 解放軍南部戰區除夕（9日）在南海例行巡航。（資歷圖片）

解放軍南部戰區昨日（9日）在南海例行巡航，中國軍事專家分析稱，解放軍在節假日尤其會加強戰備，這也是對企圖在春節圖謀不軌的個別國家發出警告。

南部戰區除夕晚發布消息稱，戰區組織海空兵力位南海海域進行例行巡航，強調戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。

美國和菲律賓昨日亦在南海舉行聯合海空演習，但沒有透露確切地點。這是自去年11月以來，兩軍第三次在南海聯合演練。

中國軍事專家張軍社接受《環球時報》訪問時表示，南部戰區在除夕之夜發布當天開展軍事行動的消息，一方面說明解放軍時刻枕戈待旦，堅決捍衛國家主權和安全，請全國人民放心；另一方面也是對企圖在春節這個中國人民傳統節日圖謀不軌的個別國家發出警告，即無論何時解放軍都不會放鬆戒備，對中國當面海空域發生的任何動態情況都會嚴密掌握，並隨時做出反應。

張軍社指出，每逢節假日，特別是在全國人民歡慶節日之際，人民解放軍絲毫不會放鬆，尤其會加強戰備。「其他國家歷史上有很多前車之鑒，比如日本偷襲美國珍珠港太平洋艦隊就選擇在星期天，並且大獲成功。當前，也有個別國家會精心選擇在周末或節假日到中國當面海空域尋釁滋事，解放軍已經見怪不怪。正因為此，每逢節假日，我們官兵都會提高警惕，加強戰備，無論是誰，不要指望利用節假日來尋釁滋事。一切盡在掌控之中。」

2019年春節期間，兩艘美國軍艦擅自闖入南沙美濟礁12海里內。國防部新聞發言人曾回應稱，一些國家的軍艦喜歡在中國的喜慶日子在周邊搞一些小動作，中國軍隊將會一如既往地堅定履行自己的使命和任務，堅定維護國家主權和發展利益，堅定地維護地區和世界和平與穩定。

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責任編輯：易燕丹