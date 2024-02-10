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2024龍年｜「龍」英譯不再是Dragon？官媒紛採「Loong」引熱議

社會熱點 16:48 2024/02/10

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踏入甲辰龍年，關於「龍」的英文翻譯引發廣泛關注。

踏入甲辰龍年，關於「龍」的英文翻譯引發廣泛關注，內地官媒多採用「Loong」，而非以往常用的「Dragon」。有專家指，鑑於中西方對龍的形象及引伸寓意有差異，龍不宜譯成「Dragon」。

「龍」字應該怎麽翻譯，學術界已經爭論多年，但從近兩年的語言運用趨勢來看，「Loong」要明顯勝過「Dragon」，不少海內外公開場合的新年活動，皆採用音譯的「Loong」。今個龍年，中國環球電視網（CGTN）也在報道中多次使用「Loong」，如將龍年翻譯為「Loong Year」，把舞龍譯為「Loong Dance」等。

央視網引述北京外國語大學英語學院副院長彭萍教授指，19世紀初，英國傳教士馬什曼在自己的著作中提到中國的龍，當時的注音採用「Loong」。不過他在後面解釋的時候，依然使用了「Dragon」一詞。

在馬可·波羅的東方遊記中亦有「Dragon」這個詞。從外形上觀察，馬可·波羅認為中國建築上的龍和西方的「Dragon」這個詞有一定的相似之處。後來英國傳教士馬禮遜編出史上第一部《華英字典》，將龍譯為「Dragon」。該字典影響深遠，「Dragon」這個詞就一直延續了下來。

多名了解中國文化的西方學者澤以形象區分出「Dragon」和「龍」內涵的不同。總結而言，西方龍是「口吐烈焰+巨翅長鱗+烈性如火」，形象類似巨型魔怪，較為負面；中國龍則是「馬頭+鷹爪+魚鱗+鹿角+蛇身+沒有翅膀」，形象更友好和善，代表好運吉祥。

2005年11月，北京奧運會吉祥物評選結果公開，原本呼聲最高的龍落選，「譯龍問題」進入公眾視野，當中就存在「龍」與「Dragon」在國際傳播上的誤解，「如果某天遇到龍，又不想冒犯它，最好還是叫它的中文名字the loong，而不是西方名字dragon」、「同樣，中國人是loong的傳人，而不是dragon的傳人」。

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責任編輯：易燕丹

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