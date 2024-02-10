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2024龍年｜大年初一電影票房破10億《飛馳人生2》《熱辣滾燙》領跑

社會熱點 17:33 2024/02/10

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大年初一內地電影票房突破10億元人民幣。

內地今年有9部電影迎戰最長春節檔（2月10日至17日，正月初一至初八），首日票房已突破十億元（人民幣，下同），《飛馳人生2》、《熱辣滾燙》暫時領跑。

據貓眼專業版數據，截至今日下午2時32分，2024龍年大年初一總票房破10億，《飛馳人生2》《熱辣滾燙》《熊出沒·逆轉時空》分列票房榜前三位。另據燈塔專業版數據，截至今日下午1時43分，2024年春節檔總票房（含預售）突破11億元。

其中，《飛馳人生2》上映首日總票房達3.13億元，該影片是韓寒擔任導演的第五部作品，其前作《飛馳人生》於2019年春節檔期間上映，累計票房17.28億，居2019年春節檔票房榜第三位，以10.9萬場次位列內地影史春節動作片總場次榜第一名。

《熱辣滾燙》上映首日總票房達3.10億元，這是賈玲繼自導自演電影《你好，李煥英》之後的全新大銀幕作品，賈玲稱其為該片減重100斤。

張藝謀執導的《第二十條》首日總票房1.58億元，成績暫不敵《熊出沒·逆轉時空》的2.16億元。《熊出沒•逆轉時空》是熊出沒第十部院線電影，也是熊出沒推出的電影10周年之作，其單日票房打破了過去三年動畫片單日票房紀錄，原紀錄保持者《鈴芽之旅》單日票房紀錄為1.52億元。

招商證券稱，春節檔是全年核心檔期之一，2013年至2023年，春節檔票房排名前二的影片占檔期票房的比例保持在60%至80%，可以看出春節檔的頭部聚集效應越來越明顯，後排份額被嚴重壓縮。光大證券則在研報中對檔期票房保持中性樂觀，預估2024年春節檔票房有望突破60億元。

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責任編輯：易燕丹

 

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