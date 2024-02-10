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中證監祭新年「1號罰單」 會計師事務所遭罰1783萬元

國情動向 18:18 2024/02/10

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中國證監會網站在除夕（9日）公告一份萬餘字的2024年「1號罰單」——瑞華會計師事務所（下稱「瑞華所」）被罰款1,783萬元（人民幣，下同）。

「1號罰單」指出，中證監查明，瑞華所為康得新2015年至2017年年度財務報表提供審計服務，均出具了標準無保留意見的審計報告，江曉、邱志強、鄭龍興為相關審計報告的簽字註冊會計師。各年度審計業務收入均為198.11萬元，共計收取594.34萬元。

中證監認為，瑞華所在審計康得新2015年、2016年、2017年年度財務報表時，違反相關執業準則的規定，未能履行勤勉盡責義務。對此，瑞華所及責任人在陳述申辯及聽證中提出九大意見，請求免於行政處罰。經復核，證監會對上述意見一一駁回。

以貨單簽字為例，證監會發現，康得新2015年至2017年出貨單，均存在有關人員簽字明顯不同的情況。對此，瑞華所辯稱，簽字異常不屬會計師需要重點關注的異常事項，審計工作不涉及鑒定文件的真偽。

針對同一人簽字明顯不同，證監會認為，雖然審計工作不涉及鑒定文件真偽，但需要在整個審計的過程中保持職業懷疑，尤其在簽字出現「明顯」不一致的情況下，瑞華所應當關注但未關注到告知書中列舉的簽字異常的情形。

根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，中證監責令瑞華會計師事務所改正，沒收業務收入594.34萬元，並處以罰款1,188.68萬元；給予江曉、邱志強警告，並分別處以10萬元罰款；給予鄭龍興警告，並處以6萬元罰款。

據上海金融法院2022年9月的執行裁定文書顯示，瑞華會計師事務所已無可執行財產，並已被限制消費。

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責任編輯：易燕丹

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