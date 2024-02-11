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首批中國客免簽赴新加坡 感很方便但有一缺點

社會熱點 11:04 2024/02/11

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首批中國客免簽赴新加坡。

中國與新加坡自除夕 ( 2月9日）起互免30天旅遊簽證，首批中國遊客已規劃好春節期間的行程，或者已現出發。有中國遊客坦言，到新加坡旅遊很方便，但缺點是當地物價很貴。

澎湃新聞訪問了幾名中國遊客，化名大海的遊客已計劃於春節假期期間到當地旅遊，他提到，在過往，中國遊客辦簽證需要提交在職證明和存款證明，「如果我沒有工作單位，辦新加坡簽證就意味著天方夜譚」。他又說，以前曾打算像深圳、香港跨境旅遊那樣，短程返往新加坡和馬來西亞兩地，但在免簽政策推出前，他沒有辦法做到這一點。

一陳姓遊客表示，近一年陸續有多個國家宣布對中國免簽，加上新加坡之後，被稱為東南亞旅行黃金路線的「星馬泰」已全部免簽，「這一系列免簽政策推出後，我帶著我母親出國旅行就方便很多了，可以在一趟之內遊玩多個國家」。另一黃姓遊客認為，物價仍是牽動中國遊客心情的重要因素，「在新加坡，住一晚三星級酒店就要1000元人民幣，真的很貴」。

攜程統計，截至春節前，預訂到新加坡旅遊的中國遊客訂單量按年增長超過960%。其中，最偏愛新加坡的客源城市分別是上海、北京、深圳、廣州和杭州。

責任編輯：陳建錫

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經濟 新加坡 中國

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