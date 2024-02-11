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中國樓市｜廣州多個樓盤春節不打祥 市民睇多買少

經濟脈搏 13:13 2024/02/11

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廣州多個樓盤的售樓處春節不休假，但帶動的成交量甚少。（配圖）

隨著廣州的限購鬆綁，多家房企都趁著春節假期（2月10至2月17日）期間取消放假，並推出優惠搶客，但市民睇樓的積極性有所增加，成交並沒有明顯反彈。

內媒每日經濟新聞記者實地走訪廣州市場，看到多個樓盤現場掛滿了紅燈籠等裝飾，春節氛圍十足。在黃埔區的萬科黃埔新城、番禺區的耀勝新世界、白雲區的龍湖•天著、天河區的越秀•天河•和樾府等項目售樓處都正常開放，並安排推出各類春節專屬活動，以及限時特惠房源、秒殺房源、家裝禮包、到訪成交年貨禮品等等優惠。

萬科黃埔新城項目置業顧問表示，公司的售樓處是春節不打烊的，全部員工嚴陣以待，「客戶來了絕對不會說找不到人」。

一些豪宅盤的優惠力度更大，以龍湖集團為例，在廣州共有3個在售項目，分別是番禺的龍湖廣州•御湖境、龍湖•金地天峯，白雲的龍湖•天著，都針對春節推出了專屬優惠。以88-139平方米花園洋房、152-158平方米主城疊院為主的龍湖•天著，除推出2人成團額外九八折的拼團購優惠外，主力產品疊院推出直減120萬元人民幣的秒殺房源。

不過，報道也提到，購房者看房的積極性已有所調動，成交量還未有明顯反彈。

廣州中原研究發展部預計，新政加持下將刺激廣州本地的改善、投資型需求釋放，同時虹吸外來購買力進入廣州樓市，帶動二手市場升溫，預計3月「小陽春」的成交量會明顯沖高。

責任編輯：陳建錫

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經濟 豪宅 二手市場 廣州

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