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2024龍年｜多地景區人流爆棚 門票售罄約滿

社會熱點 16:05 2024/02/11

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內地多個景區人流爆滿。

內地春節旅遊市場火爆，四川、江蘇、河南、陝西等多省的熱門景區的門票已提前售完或約滿，個別景區也因人流過多需採取限流措施，或呼籲遊客錯峰入場。

旅行訂票平台攜程的數據顯示，昨日（10日）年初一的旅遊訂單按年增長逾一倍，門票訂單增長逾3倍，超越2019年疫情前水平。另一個旅遊平台去哪兒網的負責人指，今年春節假期較長，不少人都選擇先回鄉探親，之後再出遊，在年初二至初四出行的機票預訂量，較去年增長60%，其中年初二，即今日（11日）的出行量最高。

浙江杭州「靈隱寺人從眾」的話題登上社交平台熱搜，初一當天凌晨飛來峰景區就提前開門，已陸續有遊客前去祈福，到了中午人潮已擠至水洩不通。四川峨眉山景區前往金頂的觀光車票今一早已全數售罄，區內的部分停車場亦告飽和，景區緊急呼籲遊客調整出行路線。同樣在四川，都江堰熊貓谷春節前半段的門票已一張不餘。三星堆博物館則需延長開放時間。

河南洛陽的洛邑古城昨日需緊急採取限流措施，呼籲未預約的遊客錯峰出行。龍門石窟景區春節前半段的門票接近售罄。

責任編輯：陳建錫

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