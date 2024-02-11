專家指龍年生育率有望提高 數據不是這樣說

▲ 內地專家指龍年民眾的生育意願有望提高。

內地出生人口連續兩年負增長後，有專家預期，由於中國人對龍這生肖的偏好，今年生育率有望提高。但事實上，過去的幾次龍年除了剛開放二承的2012年，生育率並無特別變化。

踏入年初一（2月10日）後，多地婦產科醫院里就陸續迎來「龍寶寶」，到當天上午，復旦大學附屬婦產科醫院就有9名龍年寶寶出生、上海市第一婦嬰保健院東西兩院亦迎來7名龍寶寶。北京婦產醫院分娩室里則在零時順利誕生11分首個「小龍女」。此外，吉林長春、溫州市、合肥市等地也紛紛傳出首個龍寶寶誕生的消息。

中國人口學會會長、中國人民大學教授翟振武認為，基於對生肖「龍」有特殊偏愛，上一個龍年2012年時就有生育小高峰，綜合來看，2024年的生育率有望提升。

不過，翻查數據發現，生育率似乎與生肖無太大關係。建國以來的多個龍年，包括1952年、1964年，1976年，1988年，2000年，當年出生的人口都要比上一年不增反降。翟振武所說的2012年是個例外，但考慮到2011年內地全面實施「雙獨二孩」政策（夫妻雙方均為獨生子女的可以生育第二個孩子），生育率上升亦屬預期之中。

內媒《新京報》年初在微博以「你想要一個龍寶寶嗎？」為題做了一次公開投票，在總數7556票中，有4269票表示「不想要」，佔了56%，說「想要」的只有1072票，佔不到15%。新浪財經基於龍年生育率有望提升的說法，以「生孩子會特別選時間嗎」為題做了另一個調查，2814個有效投票中，2234票表示不會，佔了約80%。

責任編輯：陳建錫