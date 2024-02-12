▲ 2024春節｜內地過年新趨勢：逛廟會、看村晚、旅遊過年

步入甲辰龍年，中國人的過年方式更趨多元化，有人去異地逛廟會，有人觀看村民們自導自演的村晚（即村裡的春節聯歡晚會），還有人選擇旅行過年。

逛異地廟會近年來已成為新年俗。今年春節期間，北京、貴州貴陽等地傳統廟會全面恢復，這些具有濃郁地方特色的民俗活動吸引了不少外地遊客。

今年升級重啟的貴陽市觀山湖燈會廟市裡，既有傳統熱鬧的廟市，也有炫彩奪目的燈會。來自廣東的遊客說，這裡的花燈很有特色，還有沈浸式表演，來這裡玩是不一樣的體驗。

觀看村民們自導自演的村晚成了更多人的新年俗。 2月8日下午，在河南商丘柘城縣馬莊村，由鄉親們帶來的《百鳥朝鳳》等嗩吶演奏，登上了新春直播季活動的首場「村晚」，吸引了來自各地的百萬網民圍觀。

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新春直播季活動是由文旅部公共服務司指導的「我要辦村晚」鄉村文化能人抖音直播扶持計劃中的一部分。2月8日至22日，來自河南、江蘇、浙江、湖南、貴州、雲南等地的10位才藝主播將在各自家鄉自主舉辦13場「村晚」，並通過抖音線上直播。

此外，今年春節假期時間長，有人選擇旅遊過年。春運以來，截至2月10日，國鐵昆明局累計發送旅客506.7萬人次，按年增長62.3％。11日至17日，鐵路部門在雲南麗江站與西雙版納站間開行「玉龍雪山至熱帶雨林」的旅遊列車，滿足遊客出行需求。東北冰雪遊亦十分火爆。春節假期首日，哈爾濱旅遊訂單按年增長超40倍。

責任編輯：尹航

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