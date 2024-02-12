春節出遊｜沒車沒導遊 292名台灣客滯留越南富國島

台灣有旅客透過旅行社訂購包機去越南富國島5天4夜的行程，2月10日年初一出發，不料旅行社根本沒付款給地接旅行社，導致292位旅客在當地被丟包，不僅沒車、沒導遊，甚至可能連回程班機都沒有，還需自費720美元才能繼續後續行程。

據台媒報道，有旅客搭包機前往富國島，不料到當地後，卻被告知美加國際旅行社(年代旅遊)承辦的台北-富國島包機，由越南富國島WInnER旅行社操作當地接待，分別接待三架次飛機合計292位旅客，年代旅遊在出發前一天保證會支付款項，WInnER旅行社基於人道主義在海外接待台灣遊客，卻因年代旅遊負責人信用破產，惡意從1月起就積欠款項未付清，本次又積欠航空公司費用，旅客未必能如期搭乘回程班機返回台灣。

地接旅行社出示公告聲明稱，因蒙受年代旅遊的損失，懇請每位旅客收取當地團費720美金才可後續提供相關行程服務，旅客返台後可向旅遊品質保障協會客訴，追討在富國島的團費。

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事實上，這件事早在出團前旅行業就已傳開。年代旅遊負責人林大鈞表示，富國島相關行程年代旅遊在當地有4個地接，但其中一間地接旅行社原本說好費用是月結制，也都已立約，是簽約完後才接團，但沒想到該旅行社卻反悔，要求年代先付款。目前針對受影響的旅客已緊急處理，除確保後兩晚住宿沒有問題外，返程班機也要處理。對於該地接旅行社造成旅客的問題，就會緊急找其他地接旅行社來接手。

台灣的交通部門觀光署表示，目前已掌握相關情況，請旅客先平安回來，相關權益糾紛會全力協助。

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責任編輯：尹航

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