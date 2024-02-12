▲ 內地銀行瞄準兒童壓歲錢 50元起存 意在培養潛在用戶

內地不少地方都有在新春給孩子壓歲錢的風俗，有銀行適時推出面向兒童的存款服務，既可吸納存款，又能培養潛在用戶。

綜合內媒報道，家住北京的陳先生說，他在北京一家城商行申請了「小京卡」，孩子去年10月出生，辦卡不需要到場，監護人攜帶個人和孩子的身份證或戶口本、出生證明等證件就可以辦理。陳先生表示，其所選的「小京卡」除了卡面可以選擇孩子照片來個性化定制以外，卡號也可定制，他就將卡號後四位選了68組合，圖個好彩頭。

有銀行推出專門為青少年及兒童打理壓歲錢及紅包禮金而設計的定期整存整取存款產品「小京壓歲寶」，起存金額低至50元，3個月、6個月、1年、2年的定期存款年利率分別為1.75%、1.95%、2.05%、2.15%，而起存金額1000元的3年期、5年期定期存款年利率分別為2.6%和2.65%。

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不只是北京，其他地區亦有推出類似產品。江蘇常熟農商銀行海報顯示，該行推出壓歲錢存款，500元起存，一年期存款利率2.11%。四川雅安農商銀行推出了「壓歲寶」產品，發售對象為18歲以下未成年人，起存金額1萬元（含），6個月、1年、2年和3年期限執行利率分別為2.05%、2.25%、2.80%和3.4%。

報道引述銀行業資深觀察人士蘇筱芮表示，這類產品一方面表明銀行企圖在激烈的市場環境中，通過客群的細分以及精細化的運營能力以提升市場競爭力，另一方面也反映了銀行對兒童金融前景的看好，願意投入人力、財力等資源來豐富自身的產品服務體系，進而為鞏固其金融生態打下優良根基。

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責任編輯：尹航

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