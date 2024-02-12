▲ 「燒紙祭車」可求平安？雲南一地曝光陳規陋習案例

對於開車的人來說，新年祝願當然包括駕駛平安，有些地區甚至將車輛開到路上或者廣場上，然後燒紙、點香、跪拜，此舉稱為「獻車飯」。但這樣做有明顯的安全隱患，雲南玉溪通報一批案例。

據內媒報道，雲南省玉溪市江川區在全區范圍內就春節期間「獻車飯」、大操大辦等陳規陋習問題開展專項督查，先後在2月10日（大年初一）、2月11日（大年初二）以圖片形式通報了督查情況。

江川區方面表示，請全體黨員干部、國家公職人員和村組干部要認真貫徹落實《玉溪市江川區落實移風易俗監督管理辦法（試行）》《玉溪市江川區推進移風易俗建設文明鄉風的實施意見（試行）》文件精神，引以為戒。請各鄉鎮（街道）、各部門加強對移風易俗工作宣傳、教育、引導，杜絕此類事件發生。區裡移風易俗專項督查組將繼續加大春節期間移風易俗工作督查力度。

什麼是「獻車飯」？

江川區紀委監委2023年1月曾撰文介紹，「獻車飯」曾經是玉溪市江川區最盛行的迷信活動。每到春節期間，家家戶戶都將車輛開到路上或者廣場上，燒紙、點香、跪拜。有圖片顯示，不少群眾聚集在某路口「獻車飯」，路面上全是獻完車飯留下的香灰、燒紙屑和鞭炮屑，垃圾遍地，現場煙塵漫天，不僅給過往車輛和行人通行帶來不便，也存在較大安全隱患。

責任編輯：尹航

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