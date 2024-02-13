  • 21°C
香港時間 : 2024213日 (週二) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

龍年首場寒潮來襲 返程高峰局地降溫超18℃ 

社會熱點 14:35 2024/02/13

分享：

分享：

17日至21日中國大部地區將迎來龍年首場寒潮，局地氣溫下降18℃以上。

全國大部地區在短暫升溫過後，今日（13日）迎來新一輪冷空氣，部分地區氣溫降幅將超10℃，同時降水也將增多。冷空氣過後各地氣溫將會快速反彈，假期返程高峰期間暫無雨雪影響。

中央氣象台預計，13日至15日，受較強冷空氣影響，長江中下游及其以北地區將自北向南先後出現4至6級偏北風，陣風7至9級；氣溫普遍下降4至8℃，部分地區降溫10至12℃，東北地區局地降溫可達14℃左右。

根據中央氣象台中期預報，17日至21日，將有寒潮自西向東、自北向南影響中國大部地區，氣溫先後下降6至10℃，部分地區12至16℃，局地18℃以上。中國天氣網表示，這將是龍年首場寒潮。

由於前期升溫十分明顯，這輪冷空氣主要是「糾正」前期明顯偏高的氣溫。南北方氣溫會短暫回落到常年同期正常水平上下。

冷空氣過後，各地氣溫將會快速反彈，西北地區東部、黃淮到長江中下游一帶氣溫會再上一個台階，繼續創今年以來新高。18日，長江中下游一帶最高氣溫將達到25℃左右，江蘇、安徽局地可能會暖得同期少見。

由於南方降溫之後，氣溫還沒有低到足以出現降雪，這次主要是降雨為主，不用擔心降雪冰凍影響出行。較強冷空氣帶來的降水將持續至15日，16至17日返程高峰期間，中東部大部地區降水消退，將有利於返程。

不過假期結束後隨著寒潮南下，中東部雨雪將發展增多，19至20日，黃淮、江淮、江漢有雨轉雨夾雪或雪，長江中下游以南有小到中雨，局地大雨；黃淮、江淮、湖南、貴州局地有凍雨。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：易燕丹

開啟hket App，閱讀全文
社會民生 天氣 寒冷天氣 農曆新年 中國

下一篇文章

「燒紙祭車」可求平安？雲南一地曝光陳規陋習案例
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款