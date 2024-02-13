龍年首場寒潮來襲 返程高峰局地降溫超18℃ 

▲ 17日至21日中國大部地區將迎來龍年首場寒潮，局地氣溫下降18℃以上。

全國大部地區在短暫升溫過後，今日（13日）迎來新一輪冷空氣，部分地區氣溫降幅將超10℃，同時降水也將增多。冷空氣過後各地氣溫將會快速反彈，假期返程高峰期間暫無雨雪影響。

中央氣象台預計，13日至15日，受較強冷空氣影響，長江中下游及其以北地區將自北向南先後出現4至6級偏北風，陣風7至9級；氣溫普遍下降4至8℃，部分地區降溫10至12℃，東北地區局地降溫可達14℃左右。

根據中央氣象台中期預報，17日至21日，將有寒潮自西向東、自北向南影響中國大部地區，氣溫先後下降6至10℃，部分地區12至16℃，局地18℃以上。中國天氣網表示，這將是龍年首場寒潮。

由於前期升溫十分明顯，這輪冷空氣主要是「糾正」前期明顯偏高的氣溫。南北方氣溫會短暫回落到常年同期正常水平上下。

冷空氣過後，各地氣溫將會快速反彈，西北地區東部、黃淮到長江中下游一帶氣溫會再上一個台階，繼續創今年以來新高。18日，長江中下游一帶最高氣溫將達到25℃左右，江蘇、安徽局地可能會暖得同期少見。

由於南方降溫之後，氣溫還沒有低到足以出現降雪，這次主要是降雨為主，不用擔心降雪冰凍影響出行。較強冷空氣帶來的降水將持續至15日，16至17日返程高峰期間，中東部大部地區降水消退，將有利於返程。

不過假期結束後隨著寒潮南下，中東部雨雪將發展增多，19至20日，黃淮、江淮、江漢有雨轉雨夾雪或雪，長江中下游以南有小到中雨，局地大雨；黃淮、江淮、湖南、貴州局地有凍雨。

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責任編輯：易燕丹