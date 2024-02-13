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拜登競選團隊入駐TikTok遭質疑 白宮：使用政策未變

國情動向 15:06 2024/02/13

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美國總統拜登（Joe Biden）的競選團隊在中國短片分享平台TikTok（抖音海外版）開設帳戶。

美國總統拜登（Joe Biden）的競選團隊在中國短片分享平台TikTok（抖音海外版）開設帳戶，爭取年輕選民支持，做法引起民主、共和兩黨議員質疑有國家安全風險。白宮則強調，政府禁用TikTok的政策無變。

拜登的競選團隊趁周日（11日）美式足球超級碗決賽，在TikTok上載首條競選短片。大約30秒的內容，以短平快方式回答了有關誰會贏得超級碗冠軍等一系列問題。其中最後一個問題，是特朗普（Donald Trump）還是拜登（贏）？拜登笑著回答說，「你開玩笑嗎？（是）拜登。」

該短片截至當地周一下午，已有超過550萬瀏覽次數。拜登的TikTok帳戶目前已有逾5.7萬追蹤者。有分析認為，拜登此舉意在爭取年輕選民的支持，也標志著拜登競選活動出現了一個「急轉彎」。此前，拜登競選團隊曾表示不需要通過運營自己的TikTok賬戶來接觸選民。

而這次拜登團隊的做法，引發民主、共和兩黨國會議員憂慮。屬民主黨的參議院情報委員會主席沃納（Mark Warner）表示，擔心拜登團隊使用TikTok，會發出令人混淆的訊息，帶來國家安全影響。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）則強調，限制在政府設備上使用TikTok的禁令仍然有效，實施該禁令是因為「擔憂數據可能被濫用」。但對於拜登競選團隊開設Tiktok賬號是否與白宮對該平台安全性的質疑相矛盾，柯比拒絕做出回應。

拜登政府2022年頒令，禁止聯邦政府近400萬僱員在政府設備上使用TikTok。中國外交部曾批評，美國政府迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅美國國家安全，卻一再對有關企業做「有罪推定」和無理打壓。美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境。

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責任編輯：易燕丹

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