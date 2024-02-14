春節出遊｜國安部推薦打卡地 有一地展出當前隱蔽斗爭敵情

國家安全部微信公眾號今日刊文推薦五個國安打卡地，這五個打卡地分布在北京、河北、山西、內蒙古、黑龍江，其中，位於內蒙古的滿洲里口岸國家安全教育館展出大量現實案例，位於黑龍江的綏芬河國家安全教育展館則展示當前隱蔽斗爭敵情等內容。

據國家安全部的介紹，滿洲里口岸國家安全教育館展現了黨的隱蔽戰線光輝事跡，特別是以滿洲里紅色交通站為代表的隱蔽斗爭史。館內展出了大量現實案例，讓參觀者真實地感受到和平年代的暗流湧動，警鐘長鳴。此外，該館還介紹了國家安全法治建設、人民防線建設、宣傳教育等內容，助力增強全民反間防諜意識、同心共築安全穩定屏障。

黑龍江綏芬河國家安全教育展館展示了總體國家安全觀、黨的隱蔽戰線光輝歷史、當前隱蔽斗爭敵情等內容。作為早期紅色秘密國際通道、秘密交通線掩護站點，李大釗、周恩來等老一輩革命家在綏芬河出入境蘇聯時曾秘密下榻於此。

北京平西情報聯絡站紀念館則以大量詳實的人物事跡、歷史圖片、實物陳列、專題片放映、新媒體互動、沉浸式體驗等展示了北京平西情報聯絡站開展隱蔽斗爭的神奇故事。該情報聯絡站是中國共產黨在華北地區建立最早的情報聯絡機構，也是同敵佔區情報組織聯絡的樞紐和開展情報工作的前沿指揮機關。

另外兩地分別是河北西柏坡國家安全教育基地和位於山西省長治市武鄉縣的太行國家安全教育館。

留學期間被策反 國安部籲在境外加強反間防諜意識

責任編輯：尹航

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