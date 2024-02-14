打入美國後花園？日媒稱比亞迪擬在墨西哥設廠

據日媒《日本經濟新聞》報道，比亞迪 （01211） 計劃在墨西哥設廠，該公司的目標是建立一個針對美國市場的出口中心。

報道引述比亞迪墨西哥主管Zhou Zou稱，正就有關計劃進行可行性研究，也與墨西哥官員洽談條款。Zou指出，目前集中在中國生產及銷售電動車的比亞迪希望成為國際品牌，而在海外設生產點是必不可少的行動。

根據報道，除了在墨西哥外，比亞迪也計劃在巴西設廠，投資額為30億里亞爾(約47.26億港元)。

路透指出，墨西哥境內擁有龐大的汽車製造業，其擁有許多全球頂級汽車製造商，並且與美國工業緊密結合。Zou表示，墨西哥是一個具有巨大潛力的重要市場。對比亞迪來說，在當地建廠的最大吸引力之一是降低對美國出口成本。

另據內媒稱，《美國-墨西哥-加拿大協議》規定，至少75%的汽車零件必須在這三個地區其中之一製造，才能享受潛在關稅優惠。此外，美國還通過了《通貨膨脹削減法案》，其要求電動車必須在美國組裝，並對電池採購提出嚴格要求，才有望獲得7,500美元稅收減免。

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責任編輯：尹航

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