春節海南回程機票暴漲至萬元 有人建議飛首爾「曲線回城」

▲ 不少在海南三亞過節的遊客反映出島機票緊張，部分航線的票價已突破萬元人民幣。

內地春節假期過半，不少在海南三亞過節的遊客反映出島機票緊張，部分航線的票價已突破萬元（人民幣，下同），有網民就建議被困遊客先飛到首爾再轉機，機票價格更為划算。

「這兩天，我一直在刷回程的機票，價格越來越離譜，這價格我都可以去趟歐洲了。」2月12日晚，北京的周女士向《封面新聞》表示，假期最後兩天從三亞回北京的機票幾乎都在1萬元以上，「我們準備提前返程了，下次一定提前買好往返票。」

在攜程旅行平台上，三亞回程機票價格確實在暴漲。以三亞飛上海為例，2月14日-15日，只剩少量全價經濟艙機票，價格在3,500元左右。公務艙的價格從8,000元至17000元不等。2月16日-17日，經濟艙的機票幾乎全部售罄，公務艙的價格均在14,000元以上。

▲ 三亞回程機票價格暴漲。

據了解，2024年春運海南客流大增，整體按年增長在30%以上。三亞鳳凰國際機場數據顯示，2月以來，該機場每日旅客吞吐量均超7.5萬人次，春節期間（2月10日至17日），該機場計劃執行航班2,974架次，預計運送旅客超過63萬人次。

為緩解運力緊張情形，海南省交通和旅游行業主管部門在春節前已多次協調主要航空公司增加運力和改用寬體機，目前三亞的寬體機投入已佔21%，三亞鳳凰機場部分機位正在維修，從安全飛行角度考慮，增加運力也較為困難。為此，各航司建議未提前購票的遊客避免從三亞這個熱門城市直飛，多數情況下，從海口、博鰲出發比直接從三亞出發更具可行性。也可以先從海口出發，到附近城市再轉機。

有網民在社交平台上建議被困在海南的遊客，可以購買三亞到首爾的機票。因為該航線的航班不少會在北京、上海轉機，在轉機時直接終止旅程，即使是公務艙，機票價格也僅4,000元左右。

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責任編輯：易燕丹

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