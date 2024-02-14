▲ 網傳福建老家為張一鳴立功德碑 讚其青年創業者的精神偶像

在福建龍岩永定區培豐鎮孔夫村，據傳當地在2022年為抖音、Tiktok母企字節跳動創始人張一鳴立了一塊功德碑，讚揚他是青年創業者頂禮膜拜的精神偶像。

綜合媒體報道，網傳圖片顯示，碑文第一句先介紹：晟中，字一鳴，馬烈公石孫房系二十三代裔孫，世居孔夫新塘積慶樓，南開大學畢業，字節跳動科技有限公司創始人。

之後的文字是對張一鳴成功事跡的記載與評價，讚揚字節跳動是「是人工智能助力內容變現的開山鼻祖」，旗下抖音模塊開創了短視頻直播帶貨先河，並直指張一鳴是「是億萬青年創業者頂禮膜拜的精神偶像」 。

碑文中還記載了張一鳴祖輩事跡，誇讚張一鳴「富有大愛情懷，發達以來，積極參與國內歷次重大賑災」，並捐款5億元（人民幣，下同）設立基金支持閩西教育 ，同時支持母校和家鄉，捐款200萬元給馬烈公祠等。

圖片經過流傳後，有不少網民認為當地此舉「不合適」，質疑「活人被立碑，這是高級黑嗎」。也有觀點認為，功德碑是宗族內部對張一鳴捐款修祠堂的特別鳴謝，既不是國家社會認證的崇高榮譽，也不是青史留名的功過評價，無需質疑。

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責任編輯：尹航

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