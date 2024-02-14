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賈玲1年減50公斤主演《熱辣滾燙》 醫生指減超這標準恐有問題

社會熱點 15:15 2024/02/14

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為塑造角色，賈玲在拍攝《熱辣滾燙》過程中跟隨「樂瑩」的人生，從210斤瘦到109斤。

內地喜劇演員賈玲為其自導自演的新片《熱辣滾燙》減重50公斤引發熱議，帶動該片成為春節檔大熱電影。但有醫生警告，若減肥過度，超過原體重兩成，隨時會出現低血糖不適，甚至罹患厭食症。

《熱辣滾燙》大年初一（10日）上映，據燈塔專業版，截至今日上午11時31分，該片票房突破17億元人民幣。

電影講述賈玲飾演30歲沒有工作的「肥宅女」杜樂瑩，大學畢業後自我封閉、遠離社會，卻因為拳擊運動改變了人生軌跡。在「你只能活一次」的精神激勵下，樂瑩從體重近200斤的頹廢姑娘，蛻變成為虎虎生風的拳擊手，在賽場上找到「我是誰」的答案。

為了塑造角色，賈玲在拍攝過程中跟隨「樂瑩」的人生，完成瘦身100斤成為拳擊運動員的壯舉。根據片尾公布的減肥日記，賈玲成功從210斤瘦到109斤，她在過程中多次寫道「心態崩了」「不哭忍住」等情緒化語句，甚至累到駡髒話。

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此外，日記顯示賈玲減肥前期體重掉得很快，後期減重很慢。重慶市急救醫療中心（重慶大學附屬中心醫院）內分泌代謝科主任鄧武權接受內媒《上游新聞》訪問時指，這並不是規律，而是人的生理反應。

「達到了一定的平台後，身體總要進行自適應。」鄧武權解釋，「比如肥胖患者減到20%，可能會出現血糖並不低，卻有低血糖反應的情況。這也是為什麼設計20%目標的原因，一般的人減到原始體重的20%就不要再去爭了，如果繼續下去，有可能會走向肥胖的另一個極端：厭食症。」

他還指出，「減肥目標定在3至6個月減掉原始體重的20%左右是最穩當的，大多數情況下是一個比較安全的區間。」對於賈玲減肥最近登上熱搜，鄧武權擔心會鼓勵民眾效仿，「需不需要減肥，減肥要減到多少，都必須根據自己的身體情況來決定。」

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責任編輯：易燕丹

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