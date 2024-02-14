拒絕消費主義 部分內地年輕人餞行「三不」原則極簡過年

春節向來是中國傳統消費旺季，但有跡象顯示，內地不少年輕人選擇「極簡化」過年，不把熱鬧和面子看作是過年最重要的支柱，具體表現為三不原則，即不買年貨、不應酬、不發紅包。

綜合媒體報道，一名北漂（外地到北京生活者）青年飛飛說，以往過年大採購令人深陷焦慮，彷彿是在囤末日物資，但極簡過年能讓人從這種內耗解脫，與其把家囤成有備無患的倉庫，不如缺啥補啥，節約消費的同時，為生活提供鬆弛的空間。

一名剛踏入職場的白領亦提到，家裡已有很多東西，再去買年貨，很多都只是擺設。自己更希望將節省下來的錢用在旅行或者自我提升上，這樣才能真正過一個有意義的春節。

不只是追求經濟上的能省就省，那些追求「極簡化」過年的年輕人，也不打算在節日期間，讓太多的人情世故消耗自己的精神和精力。報道指出，在許多年輕人看來，春節本質是放假，而不是應付親戚，親情內耗，極簡過年就是放過自己。

有人計算，以前春節時，得提前一個月安排年夜飯，隨便一桌就要人民幣一兩千元。算上車馬費、招待親友、發紅包，大概花掉兩個月的生活費。於是有些年輕人僅透過視訊連線，以及線上發紅包，以確保金額在人民幣200元以內（微信紅包限額）。

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責任編輯：尹航

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