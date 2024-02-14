內地阿婆同時感染流感禽流感身亡 屬全球首宗

對於中國國家疾控局日前通報的一例流感與禽流感混合感染死亡病例，世界衞生組織回應指，禽流感人傳人風險低。

據國家疾控局上月底的通報，一名63歲的安徽女患者2023年11月30日出現咳嗽、咽痛、發熱等症狀；12月2日因病情加重收入當地醫療機構救治；12月7日，轉至浙江省醫療機構住院治療，後因病情嚴重於12月16日死亡。該名患者既往有多種基礎性疾病。

通報中稱，在對死亡病例開展回顧性研究過程中，浙江省於2024年1月22日從病例標本中分離到季節性H3N2亞型和禽H10N5亞型流感病毒。1月26日，中國疾控中心對浙江送檢標本進行複核檢測，結果與此前一致。浙江、安徽兩省已對所有密切接觸者進行醫學觀察，均未發現異常情況，且核酸篩查陰性；通過回顧性病例搜索，同期均未發現可疑病例。

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國家疾控局已指導浙江、安徽兩省按照相關預案方案開展防控，並組織專家進行風險評估。專家評估認為，病毒全基因分析顯示，H10N5病毒為禽源性，未具備有效的感染人的能力，此次疫情為一次偶發的禽到人的跨種屬傳播。該病毒感染人的風險低，未發生人傳人的情況。

專家建議，公眾在日常生活中應避免接觸病死禽，盡量避免直接接觸活禽；注意飲食衛生，提高自我防護意識，出現發熱及呼吸道症狀，應佩戴口罩，盡快就醫。

世衛表示，經調查及檢測後，中國未發現新的疑似人類感染病例，而H10N5亦不具備在人類之間持續傳播的能力，因此人傳人的可能性低。

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責任編輯：尹航

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