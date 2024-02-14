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1月上海新房成交按年降55% 業界期待小陽春

經濟脈搏 18:13 2024/02/14

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根據上海鏈家研究院近日發布的監測報告，今年1月份，上海全市共成交新建商品房3786套，按月降44%，按年降55%；成交金額290億元，按月降47%，按年降58%。

上海鏈家研究院認為，1月上海新建商品房成交量按年按月下降，原因除供應量減少以外，還有臨近春節進入傳統淡季，因此成交下滑屬於正常。

值得注意是，四個一線城市均對限購做出不同程度的放寬。從2023年下半年以來，上海及時調整優化房地產相關政策措施，包括認房不認貸、降低首付比例和房貸利率、調整普通住宅標準等，上海易居房地產研究院認為，這有力支持居民剛性和改善性住房需求，市場總體保持了平穩運行。目前，上海已對市場過熱時期從嚴政策基本作了積極調整，為市場創造了良好的政策環境。 

上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾認為，利好政策頻頻出台，將對市場起到支撐作用，預計春節後市場成交量將會有序恢復。上海中原地產市場分析師盧文曦亦認為，小陽春行情值得期待，疊加前期政策利好，小陽春大概率會有不錯的表現，一旦交易數據有明顯反彈，購房熱情有望進一步回歸，為上半年上海樓市穩中向好發展奠定基礎。

中國樓市｜廣州多個樓盤春節不打祥 市民睇多買少

責任編輯：尹航

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