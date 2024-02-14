台海巡船追截大陸快艇致2人墮海身亡 國台辦譴責

▲ 台灣海巡船隻。（資料圖片）

台灣的海巡船隻昨日（14日）在金門周邊追截一艘大陸快艇，快艇上的4名船員墮海，其中2人獲救送院後不治。國台辦強烈譴責，要求台方立即查明真相。

*更新國台辦回應

台海巡署第12巡防區表示，金門海巡隊在春節期間加緊執法，防止大陸快艇在周邊海域越界作業。昨日下午1時45分，海巡隊在金門北碇東1.2浬海域進行巡邏時，發現一艘沒有船名的大陸快艇越界及正在拋網捕魚，遂展開驅離。大陸快艇拒絕接受檢查，以蛇行方式逃離。雙方追截過程中，4名大陸船員不慎落海。

海巡隊展開搜救，把4人全數救起，其中2人緊急送往金門醫院搶救後不治，另2人無生命危險，已被台方押返偵訊。全案將報請金門地方檢察署調查。

國台辦表示，大陸對春節期間發生這樣嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件，向台方表達強烈譴責。民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，是導致這惡性事件的主因。正告台灣方面，要尊重兩岸漁民在台海傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件。

責任編輯：陳建錫