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國有六大行推進城市房地產融資協調機制 對接項目超8200個

經濟脈搏 11:18 2024/02/15

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國有六大銀行先後宣布積極部署落實城市房地產融資協調機制，據公開信息披露，目前至少獲取、對接超過8200個項目。

據澎湃新聞不完全統計，按照公開信息披露，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等六大國有銀行中，除了郵儲銀行未披露獲取、對接的清單項目外，五家銀行目前至少獲取、對接超過8200個項目。

其中，中國銀行發布消息稱，城市房地產融資協調機制建立後，該銀行已成立工作專班，從提供支持政策、滿足合理融資需求，做好業務管理、建立專項統計監測等7個方面出台15條具體措施。截至2月12日，中國銀行已推進超過110個項目的審批工作，合計金額約550億元，其中，已審批完成項目共75個，合計金額近400億元。

中國農業銀行稱，該行已累計對接協調機制項目2700多個，自1月26日金融監管總局專題會議以來，新審批項目超過10個，審批貸款近50億元。貸款項目主體中，民營企業等非國有企業佔比超過80%，項目類型以滿足剛需和改善型需求的住宅為主。

交通銀行表示，交行青島分行在收到第一批項目名單後，立即與客戶溝通並開闢綠色通道，僅用3天便實現清單內首個項目投放落地，成為青島市城市房地產融資協調機制建立後的首單投放，有效滿足項目建設融資需求。

另外，郵儲銀行發布消息稱，該銀行成立房地產融資協調機制工作小組，建立授信綠色通道，制定盡職免責等保障措施，做好按周通報、按月調度等督導安排，推進項目盡快對接落地，助力協調機制高效運轉。

截至目前，郵儲銀行積極對接協調機制推送主辦行項目，共覆蓋河南、四川、廣西等10個省份，融資金額57億元（人民幣，下同），並已在河南、廣西、貴州、大連等省區市落地項目，一視同仁滿足不同所有制房地產企業融資需求。

支持房地產項目融資 住建部：首批名單月底前落地

人行等三部門籲滿足合理融資需求 對正常經營房企不抽貸斷貸

責任編輯：易燕丹

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