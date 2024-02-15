2023年內地餐飲收入按年增兩成 增速領跑其他類型消費

內地2023年餐飲收入52,890億元，按年上升20.4%，比疫前2019年的46,721億元高出13%。中國飯店協會會長陳新華說，2023年餐飲在社會消費品零售總額中，增速領跑其他類型。

官媒《人民日報》引述中國烹飪協會會長楊柳分析，2023年，促消費政策持續發力，各地積極開展文旅、展演等活動，推動餐飲市場的快速回升，發展信心進一步恢復。縱觀2023年全年，1至2月份餐飲市場復甦回暖，3月份以後餐飲收入增幅始終保持兩位數，其中二、四季度表現尤為亮眼，餐飲收入增幅分別達到31.7%、24.3%。

報道稱，2023年內地餐飲市場呈現出三個特點，分別是行業快速復甦；營養健康理念深入人心，不少餐飲企業積極踐行「減油」「減鹽」「減糖」等營養健康理念，推出健康飲食菜單。此外，數字化趨勢明顯。在互聯網、大數據等新一代信息技術迅猛發展的背景下，數字化已成為餐飲企業增加收入、降低成本、提升效率的重要支撐。一些餐飲企業深耕線上線下「雙主場」，挖掘餐飲消費潛能。

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責任編輯：尹航

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