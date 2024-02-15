王毅將出席慕尼黑安全會議 並訪問西班牙、法國

▲ 中國外交部公布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於2月16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議，並訪問西班牙、法國。

中國外交部發言人毛寧宣布，應慕尼黑安全會議主席霍伊斯根、西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯、法國總統外事顧問博納邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於2月16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議，在「中國專場」活動上發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場，並訪問西班牙、法國，在法國舉行中法戰略對話。

外交部發言人指，慕尼黑安全會議是具有重要全球影響的國際戰略和安全政策年度論壇，中方曾多次派高級別代表參會。當前，世界大變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，王毅與會，將就構建人類命運共同體、倡導平等有序的世界多極化闡釋中方主張。

發言人又提到，西班牙是歐盟重要國家和中國的全面戰略夥伴。此訪正值中國龍年伊始和中西關係開啟新的50年之際，是中國外長時隔近6年再次訪西。雙方均高度重視，西班牙方面作出周到友好安排。中方希望通過此訪進一步落實兩國領導人共識，延續建交50周年友好氛圍，鞏固互信，增進友誼，擴大合作，為中西全面戰略夥伴關係注入新的內涵。

另外，今年是中法建交60周年。王毅此次訪法是今年中法首場重要訪問，他將同法方舉行雙邊會見，並同法國總統外事顧問博納舉行新一輪中法戰略對話。中方期待同法方一道，進一步深化戰略溝通，鞏固政治互信，擴大務實合作和人文交流，加強多邊議題上的溝通協作，共同引領中歐關系行穩致遠，並為世界和平、穩定與發展進步作出積極貢獻。

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責任編輯：易燕丹