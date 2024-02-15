央視刪美斯畫面 節目新片頭換球星拿姆再惹議

▲ 央視節目《天下足球》新片頭將美斯的畫面換成德國名宿拿姆。

球王美斯（Lionel Messi）缺陣風波在內地餘波未了，央視節目《天下足球》新片頭將美斯的畫面換成德國名宿拿姆（Philipp Lahm），但有網民指後者曾批評中國人權問題，惹來另一番「辱華」爭議。

央視CCTV5體育頻道周一（12日）播出《天下足球》，有網民發現，節目片頭已將美斯2022年捧起大力神盃的畫面，換成德國隊前隊長拿姆2014年捧盃的鏡頭。德國隊是2014年巴西世界盃的冠軍，他們當年決賽擊敗的對手正是美斯率領的阿根廷隊。

對於這次鏡頭更換，有內地網民叫好，認為央視特意選擇當年擊敗美斯的拿姆，表明了國人對美斯的態度。但與此同時，有網民指出，拿姆也非「對華友好人士」。

網民翻出拿姆2022年曾於德國《時代周報》撰文，題為《在體壇也可以說不》。他寫道，在如今這個時代，體育就是政治，因此體育明星絕對不應該徹底置身於政治之外。他又批評中國和卡塔爾的人權問題，並呼籲民主國家的運動員在當年舉行的北京冬奧會、卡塔爾世界盃期間積極行動，表達政治態度。

拿姆的發言被內地網民認為「辱華」，並表示「《天下足球》帶頭辱華」、「都說美斯辱華，現在換了個真辱華的」、「在你們眼裏一個莫須有未定論的罪名比真辱華了還嚴重」。

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責任編輯：易燕丹

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