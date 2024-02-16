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中國樓市 | 政府和房企齊發力 吸引春節返鄉置業人群

經濟脈搏 13:00 2024/02/16

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中國樓市 | 政府和房企齊發力 吸引春節返鄉置業人群

今年春節假期期間，各地購房政策進一步放寬，各地政府相繼推出春節房展會及返鄉置業優惠政策，通過地方財政補貼疊加房企促銷折扣，吸引客戶置業。

從各地推出的政策來看，一部分城市給予購房上萬元的補貼，一部分城市推出契稅補貼，也有部分城市推出免費裝修設計等活動。

值得一提是，春節是在外遊子集中返鄉的時期。中指研究院監測數據顯示，當前返鄉置業人群以80後、90後為主，工作所在城市房價偏高、生活壓力較大是返鄉置業的主要原因。各地政府紛紛推出返鄉置業的優惠政策，通過地方財政補貼疊加房企促銷折扣，重點爭奪來自一二線城市的客戶。

以重慶為例，1月13日，由重慶市住房和城鄉建設委員會指導，重慶市房地產業協會主辦了2024年重慶返鄉置業展示服務活動，活動以「線上+線下」的形式舉行，其中參展企業17家，商品房項目63個，包括中海地產、重慶龍湖、保利重慶、招商蛇口等多家房企項目均有優惠活動。

地方政府推出置業優惠政策的同時，房企也在積極開展營銷活動，包括舉辦社群活動、購房節活動等等，加大客戶觸達率，降價打折促銷、加大宣傳力度、線上線下結合等，加快銷售去化。如重慶萬科推出「返鄉置業95折」、招商推出「限時85折」等營銷活動，加大返鄉置業促銷。

國有六大行推進城市房地產融資協調機制 對接項目超8200個

責任編輯：尹航

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