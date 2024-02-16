哈爾濱也出現萬元返程機票 重慶遊客這樣回家2人省1萬

內地春節假期即將結束，進入返程高峰，繼海南三亞返程機票緊張後，今個冬天熱門旅遊目的地哈爾濱，也出現機票、火車票「一票難求」的情況，部分航線票價更突破萬元（人民幣，下同）。

《哈爾濱日報》報道，2月10日至14日（大年初一至初五），據大數據測算，哈爾濱市累計接待遊客629.8萬人次，按年增長82.9%。央視新聞客戶端消息指，14日起，哈爾濱機場迎來返程客流，預計16日（初七）將達到返程客流頂峰，單日客流有望突破9萬人次。

部分未有購買返程票的遊客反映，哈爾濱出城票務緊張。《上游新聞》報道，在機票方面，15日購買哈爾濱16、17日飛往北京、上海、南京、成都等熱門城市機票已只剩公務艙可選，飛往上海最低12,428元；前往廣州、重慶等城市航班已經售罄下架。

在火車票方面，哈爾濱前往全國各地的火車票基本售罄，有些熱門車次甚至因「候補人數太多」已無法在鐵路12306 App候補。

「因為來的時候沒有考慮好什麼時候回去，所以想著說玩兩天再考慮買票。」利用春節假期來哈爾濱遊玩的重慶遊客蔣凱表示，沒想到玩到初二後發現，機票開始一路暴漲，等到自己初四晚上決定購買時，返程機票已經只剩公務艙，價格6,700多元。同時，哈爾濱前往重慶的火車也無票可買。

最後，蔣凱在12306 App上通過候補的方式購買到黑龍江肇東到長春的火車票。 「打算從哈爾濱上車補票坐到天津，再從天津飛回重慶，這樣兩個人可以節省差不多一萬塊！」

齊齊哈爾市民楊女士在長沙工作，她一般都是返回長沙之前才買票，往年都是比提前購買要貴200元到500元左右。以去年為例，她在大年初三買初五哈爾濱直飛長沙的機票，價格為1,553元，今年初四想買初六的票，發現價格漲至了5，000多元，頓時感覺「驚呆了」。

「後來發現根本搶不到火車票，初五下定決心想買的時候，發現不只是初六，就連初七的票也已經賣光了……」楊女士說，最終她只好高價購買了中轉票，同樣花了5,000多元，還要多花一天時間才能到達長沙。

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責任編輯：易燕丹

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