王毅晤布林肯 稱脫鉤終將反噬自身促美撤單邊制裁

正在德國出席慕尼黑安全會議的中共中央政治局委員、外交部長王毅，周五（16日）應約會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。王毅指，美方應奉行積極務實的對華政策，搞對華脫鉤終將反噬自身，並要求美方解除非法單邊制裁。

新華社報道，會晤是坦誠、實質和具建設性。王毅強調，把「去風險」搞成「去中國」，建「小院高牆」，搞「對華脫鉤」，終將反噬美自身。王毅要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。

王毅指，當前中美雙方最重要的任務就是按照兩國元首的戰略引領，讓「三藩市願景」成為現實，推動中美關係沿著健康穩定可持續軌道發展。為此，雙方要堅持遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，積極探索兩個大國正確相處之道。美方應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實的對華政策，將美國總統拜登的承諾落到實處，體現在具體行動中。

王毅：美方要將不支持台獨落到實處

在台灣問題上，王毅重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀。試圖改變這一現狀的是「台獨」分裂活動和外部勢力的縱容支持。美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的表態落到實處。

美國國務院則表示，布林肯強調，持續落實美中元首去年三藩市會面所取得進展的重要性，包括在禁毒合作和軍事交流等方面。他同時強調，維持台海及南海和平穩定的重要，並重申美國將維護自身與盟友和夥伴的利益與價值觀。

另外，王毅與布林肯就開展人文交流，便利人員往來交換意見。王毅敦促美方停止無端滋擾盤查中國公民，多做有利於增進兩國人民相互了解的事情，並送美方一句古話：「勿以惡小而為之，勿以善小而不為。」

雙方探討了下階段兩國各層級交往，同意保持各領域對話溝通，進一步落實「三藩市願景」。積極評價中美禁毒聯合工作組工作，期待近日兩國執法部門高層會晤取得積極成果。繼續推進外交政策、亞太事務、海洋事務、人工智能對話磋商，保持兩軍溝通。

雙方還就烏克蘭危機、巴以衝突、朝鮮半島等地區熱點問題交換了看法，同意雙方半島事務特使保持接觸。

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責任編輯：易燕丹