  • 21°C
香港時間 : 2024217日 (週六) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅晤布林肯 稱脫鉤終將反噬自身促美撤單邊制裁

國情動向 11:09 2024/02/17

分享：

分享：

正在德國出席慕尼黑安全會議的中共中央政治局委員、外交部長王毅，周五（16日）應約會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。王毅指，美方應奉行積極務實的對華政策，搞對華脫鉤終將反噬自身，並要求美方解除非法單邊制裁。

新華社報道，會晤是坦誠、實質和具建設性。王毅強調，把「去風險」搞成「去中國」，建「小院高牆」，搞「對華脫鉤」，終將反噬美自身。王毅要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。

王毅指，當前中美雙方最重要的任務就是按照兩國元首的戰略引領，讓「三藩市願景」成為現實，推動中美關係沿著健康穩定可持續軌道發展。為此，雙方要堅持遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，積極探索兩個大國正確相處之道。美方應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實的對華政策，將美國總統拜登的承諾落到實處，體現在具體行動中。

王毅：美方要將不支持台獨落到實處

在台灣問題上，王毅重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀。試圖改變這一現狀的是「台獨」分裂活動和外部勢力的縱容支持。美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的表態落到實處。

美國國務院則表示，布林肯強調，持續落實美中元首去年三藩市會面所取得進展的重要性，包括在禁毒合作和軍事交流等方面。他同時強調，維持台海及南海和平穩定的重要，並重申美國將維護自身與盟友和夥伴的利益與價值觀。

另外，王毅與布林肯就開展人文交流，便利人員往來交換意見。王毅敦促美方停止無端滋擾盤查中國公民，多做有利於增進兩國人民相互了解的事情，並送美方一句古話：「勿以惡小而為之，勿以善小而不為。」

雙方探討了下階段兩國各層級交往，同意保持各領域對話溝通，進一步落實「三藩市願景」。積極評價中美禁毒聯合工作組工作，期待近日兩國執法部門高層會晤取得積極成果。繼續推進外交政策、亞太事務、海洋事務、人工智能對話磋商，保持兩軍溝通。

雙方還就烏克蘭危機、巴以衝突、朝鮮半島等地區熱點問題交換了看法，同意雙方半島事務特使保持接觸。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：易燕丹

開啟hket App，閱讀全文
政治 地緣政治 外交 台獨 制裁 中美關係 布林肯 美國國務院 美國 台灣

上一篇文章

王毅晤卡梅倫 籲雙方加強戰略溝通妥善處理分歧

下一篇文章

王毅慕尼黑晤布林肯 料談中美元首春季通話安排
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款