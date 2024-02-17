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王毅晤卡梅倫 籲雙方加強戰略溝通妥善處理分歧

國情動向 11:23 2024/02/17

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中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間，應約會見英國外相卡梅倫（David Cameron）。王毅表示，中英雙方應加強戰略溝通，妥善處理分歧矛盾，推動雙邊關係重回正軌。

新華社報道，王毅表示，當前國際局勢變亂交織，冷戰思維泛起，保護主義肆虐，經濟復甦遲緩，全球性挑戰接踵而來。中英同為聯合國安理會常任理事國，應加強戰略溝通，為促進安全、維護和平發揮應有作用。

他指出，雙方應共同努力，擴大利益交匯點，加強交往合作，妥善處理分歧矛盾，推動中英關係重回健康穩定發展的正確軌道。這符合兩國根本和長遠利益，也是國際社會的共同期待。

卡梅倫表示，英方願從戰略角度看待英中關係，同中方發展更具建設性的雙邊關係，以相互尊重的方式管控分歧、解決問題。英方將繼續在符合雙方共同利益的領域推進合作，期待同中方加強可再生能源、經貿、教育等對話。

英國外交部聲明則表示，卡梅倫向王毅闡述了英國在新疆和香港人權問題上的立場，提出英國議員受到中方制裁的案件，並再次呼籲香港釋放壹傳媒創辦人黎智英。卡梅倫又要求中方利用對伊朗的影響力，就胡塞武裝在紅海的襲擊行動施壓。

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責任編輯：易燕丹

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