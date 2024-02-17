寒潮來襲局地降溫超20℃ 新疆黑龍江等地有強降雪

今日（17日）起，龍年首場寒潮天氣過程將由西向東影響中國，大部地區氣溫急降，新疆、內蒙古等地部分地區累計降溫幅度可達20℃以上，新疆、黑龍江等地將有強降雪。

中國天氣網預報，未來一周（2月17日至22日），新疆、內蒙古、西北地區東部、華北大部、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南、華南中北部及貴州等地氣溫將下降12～18℃，其中，新疆東北部、內蒙古、東北地區及湖北、湖南等地的部分地區累計降溫幅度可達20℃以上。

在寒潮主體到達之前，今明兩日，中東部大部地區仍將持續升溫模式。19日前後，江西、福建等地部分地區可達30℃左右，接近或突破歷史旬極值。省會級城市中，福州21日的最高氣溫將衝擊31℃，或打破2月歷史同期最暖紀錄（之前紀錄是29.9℃），成為有氣象記錄以來首次在2月衝上30℃。

由於前期升溫顯著，基礎氣溫高，加上本次冷空氣勢力強勁，降溫具有一定極端性，不少地方氣溫如坐過山車。例如合肥和武漢，2月18日的最高氣溫分別可達23℃和24℃，但22日最高氣溫將暴跌至冰點。

這輪寒潮還將帶來大範圍雨雪天氣，17日至22日，西北地區東部、華北、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部和西部等地將先後出現降雪或雨轉雪，部分地區有大到暴雪，局地大暴雪；河南、湖北、湖南、貴州將自北向南出現凍雨；黃淮南部、江漢、江淮、江南中北部等地有中到大雨，局地暴雨，並伴有雷暴、短時強降水等強對流天氣。

氣象部門提醒，當前正值春運返程高峰，中東部大範圍雨雪冰凍及大風天氣將再度對公路、鐵路、航空、水運等造成不利影響，建議各地提前做好應急準備和安全管理工作；河南、湖北、湖南、貴州等地需加強電力通信設施巡檢、及時融冰除冰。

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責任編輯：易燕丹