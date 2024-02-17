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內地春運迎返程高峰 有自駕人士塞足一日仍未出省

社會熱點 14:39 2024/02/17

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內地春節假期今日結束，各地迎來返程高峰。

內地春節假期今日結束，各地迎來返程高峰，鐵路客流連續3天刷新春運單日新高，多條高速公路擠塞，有自駕人士表示塞足一日仍未出省。

春節假期最後一日，全國各地出現返程高峰。國鐵集團表示，2月16日（初七），全國鐵路發送旅客1,528.8萬人次，連續3天刷新春運單日旅客發送量歷史新高。今日預計發送旅客1,620萬人次，安排加開旅客列車2,256列，鐵路春運運力安排再創新高。

另據交通運輸部消息，2月15日（春運第21天，初六）全社會跨區域人員流動量31,538萬人次，比2023年同期增長2.1%，比2019年同期增長21.8%。全社會跨區域人員流動量已連續三天超3億人次。其中，公路人員流動量達29,654萬人次，比2019年同期增長22.4%。

胡女士和老公15日上午12時許，駕車從湖南岳陽前往深圳，由於道路車流量大，24小時後仍未駛離湖南省界。她抱怨道：「這趟行程太辛苦了，我們已經不奢求白天能到深圳，只求睡覺前能到就行。」

高速公路充電站排長龍

《九派新聞》報道指，春節假期已接近尾聲，多條高速公路凌晨時分也出現擠塞。以京港澳高速為例，16日凌晨0時許，多條路段的路況仍顯示為紅色，部分區域還提示有交通事故發生。

在擠塞的高速路段，電動車司機還面臨排隊充電的困擾。部分地區受雨雪大風天氣影響，充電樁損壞。車主楊先生表示，自己的車僅剩30公里續航，便找了最近的服務區充電，沒想到服務區的4個充電槍全部無法正常充電，唯有撥打維修電話。在高速服務區等待充電3小時，他情緒有些激動，「我都想換油車了，電車平時在市內開開，跑跑網約車還可以，高速還是麻煩了。」

經緊急搶修，服務區的充電樁恢復正常充電。此時等待充電的電動車已排起長龍，且陸續有車駛入服務區。該服務區充電樁的維修人員建議，車主出發前先充滿電，或者找附近的充電樁。

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責任編輯：易燕丹

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