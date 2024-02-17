▲ 歐盟宣布對中國中車子公司展開反補貼調查。

歐盟宣布，對世界第一大鐵路製造商、中國鐵路巨頭中國中車旗下一間子公司展開反補貼調查。今次是歐盟自去年7月頒布「外國補貼條例」以來，首次展開的反補貼調查。

綜合路透社和法新社報道，上述調查針對中國中車旗下的青島四方機車車輛股份有限公司。該公司參與保加利亞政府的公開招標，涉及20輛電動推拉式列車，以及這些列車在15年間的維修服務，市值約6.1億歐元。



根據新法規，當歐盟公開招標的估值超過2.5億歐元時，參與招標的企業要向布魯塞爾通報參與歐盟的公開招標，並列明是否在最近三年中享受至少400萬歐元的外國財政補貼。

歐盟委員會指，中車四方上月通報了參與保加利亞政府的公開招標。經初步審查，委員會認為需要進行深入調查，因為有充分跡象表明，該公司獲得會扭曲歐盟市場的外國補貼。

委員會表示，將調查中國中車對中車四方的財務支持是否構成補貼，使其獲得直接或間接的選擇性利益，以及是否令其提交的投標書具有不正當優勢，以致其他參與保加利亞政府公開招標的公司失去潛在的銷售機會。

委員會將在7月2日前確定外國補貼是否為中車四方帶來不公平的優勢。其後，歐盟可以接受該公司提出的補救措施，也可以通過或阻止授予合同。

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責任編輯：易燕丹