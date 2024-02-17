傅園慧長白山包車被勒索 官方：嚴懲違規絕不姑息

在里約奧運以一句「洪荒之力」圈粉無數的中國泳將傅園慧，指自己在長白山包車被勒索。吉林文旅部隨後介入，有關部門表示會對違規行為予以嚴懲。

傅園慧今日上午近9時在微博發文稱，「咱們包了車現在被勒索了，半路加錢讓我們買票；我們不同意，他不開車了咋辦，我要不要報警啊！」她之後再發多條評論表示，「司機想把我們留半路高速上」「他不知道我是誰」「在去雪嶺馬拉爬犁的路上」。

事件引起網民關注，有人建議她立即報警，也有人詢問她地點，表示可以駕車往現場援助。

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大約2個小時後，傅園慧再次發文稱，吉林文旅部門已經第一時間介入事件，問題已經解決，感謝網民的關心。

中新網引述吉林有關部門指，事發地已展開全面調查，表示將對司機的違規行為嚴厲懲處，絕不姑息。

公開資料顯示，傅園慧1996年1月7日生於浙江杭州。2016年8月8日，里約奧運會女子100米仰泳半決賽，傅園慧以58秒95的當時個人最好成績晉級決賽。在賽後採訪中，喜出望外的她以生動的表情、幽默的表達走紅網絡，成為里約奧運會最具人氣、最有影響力的運動員之一。

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責任編輯：易燕丹