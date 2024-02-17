春節跨省遊訂單翻倍 國內景區門票訂單增長超6成

今年春節假期，國內遊、出境遊、入境遊按年均大幅增長，並超2019年疫情前同期水平；國內景區門票訂單按年增長超6成，境外景區門票訂單較2019年增長超130%。

攜程旅行指，春節假期，跨省遊訂單佔比57%，比去年翻番增長。整體來看，北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、重慶、西安、南京、蘇州等是春節假期旅遊訂單較高的城市。

國內景區門票訂單按年增長逾60%。從人群來看，親子、父母共同出遊成為主流出遊方式，親子訂單、父母同行訂單分別佔比45%和16%；境外遊親子門票訂單佔比高達58%；機票訂單中，親子訂單佔比42%，按年增長八成。

同程旅行數據顯示，春節假期國內熱門城市的機票、火車票、酒店預訂按年漲幅均超過3成。返鄉客流高峰早在春節前夕即已開啟，熱門返鄉目的地集中在川渝地區、華中地區的省市。節中2月13日至14日則出現新一輪假期出遊的客流小高峰，部分旅遊資源豐富的縣級城市酒店預訂火爆。

海外出行方面，春節期間，境外景區門票訂單較2019年增長超過1.3倍。其中，新加坡、泰國、馬來西亞等免簽國家旅遊訂單增長較高，合計較2019年增長逾三成，其他近途出境目的地中，香港、澳門、日本、南韓等均較2019年有所增長。

入境遊方面，春節假期，入境遊景區門票較2019年增長超10倍，主要客源國為日本、美國、南韓、澳洲、英國等。此外，中國單方面免簽政策效應顯現，法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、新加坡等新增可免簽入境中國的國家遊客增長明顯。

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責任編輯：易燕丹