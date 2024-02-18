▲ 國台辦指所謂廈門金門「禁止、限制水域」根本不存在

台灣的海巡船隻周三（14日）在金門追截大陸快艇，兩名快艇上的大陸船員墮海身亡，事件繼續發酵。國台辦表示，廈金海域不存在「禁止、限制水域」一說。台方應盡快放船放人，大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。

國台辦昨晚公佈發言人朱鳳蓮的回應，指2月14日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。

朱鳳蓮表示，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍。

朱鳳蓮敦促台方應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。

此外，中國海警今天最新宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。

台灣方面此前曾表示，海巡署守護的水域有兩層，一層是外圈的限制水域、一層是內部的禁止水域，前述這艘越界捕魚的船舶已進到禁止水域，因此海巡署依法行政，且這艘船舶是「三無」船舶，即無船名、無船舶證書和無船籍港登記，海巡署執法有據，沒有遂行惡性行為。

責任編輯：尹航

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