  • 22°C
香港時間 : 2024218日 (週日) 22:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行開展5000億MLF操作 官媒：貸款利率仍有下行空間

經濟脈搏 15:32 2024/02/18

分享：

分享：

人行開展5000億MLF操作 官媒：貸款利率仍有下行空間

今日（18日）是內地年後首個工作日。人行開展1050億元公開市場逆回購操作和5000億元中期借貸便利（MLF）操作，中標利率與前期持平。

鑑於2月有4990億元MLF到期，央行今日小額超量續做MLF。人行主管媒體《金融時報》文章稱，結合人行前期對外表態釋放的信號，市場人士綜合分析認為，MLF連續超額續作，銀行體系流動性合理充裕，過兩天貸款市場報價利率（LPR）還可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。

文章稱，在近幾年的利率下行期，中長期利率下降更多，國債收益率曲線、存款期限利率等利率曲線均已趨於平坦。而自2019年改革以來，5年期以上LPR比1年期LPR的降幅小15個基點。LPR是按照市場化報價形成的，LPR期限利差或將體現市場變化有所收窄，近期5年期以上LPR下降的可能性更大。

文章稱，考慮到5年期以上LPR是中長期企業貸款和個人住房貸款定價的主要參考基準，這將有利於穩定信心，促進投資和消費，也有助於支持房地產市場平穩健康發展。

國有六大行推進城市房地產融資協調機制 對接項目超8200個

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

 

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 財政政策 貨幣政策 內地物業 經濟數據表現 MLF 中期借貸便利 逆回購 LPR 借貸

下一篇文章

歐盟宣布對中國中車子公司展開反補貼調查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款