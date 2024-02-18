▲ 人行開展5000億MLF操作 官媒：貸款利率仍有下行空間

今日（18日）是內地年後首個工作日。人行開展1050億元公開市場逆回購操作和5000億元中期借貸便利（MLF）操作，中標利率與前期持平。

鑑於2月有4990億元MLF到期，央行今日小額超量續做MLF。人行主管媒體《金融時報》文章稱，結合人行前期對外表態釋放的信號，市場人士綜合分析認為，MLF連續超額續作，銀行體系流動性合理充裕，過兩天貸款市場報價利率（LPR）還可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。

文章稱，在近幾年的利率下行期，中長期利率下降更多，國債收益率曲線、存款期限利率等利率曲線均已趨於平坦。而自2019年改革以來，5年期以上LPR比1年期LPR的降幅小15個基點。LPR是按照市場化報價形成的，LPR期限利差或將體現市場變化有所收窄，近期5年期以上LPR下降的可能性更大。

文章稱，考慮到5年期以上LPR是中長期企業貸款和個人住房貸款定價的主要參考基準，這將有利於穩定信心，促進投資和消費，也有助於支持房地產市場平穩健康發展。

國有六大行推進城市房地產融資協調機制 對接項目超8200個

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道