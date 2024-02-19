A股 | 龍年開門紅 滬指漲1.56%再度站上2900點

今日是內地春節假期後首個交易日，A股迎來開門紅。滬指收漲1.56%，收復2900點關口。個股呈普漲態勢，超4200股處於上漲狀態，滬深兩市逾260漲停，今日成交額9572億元。

早盤三大股指高開，滬指一度收復2900點，但隨後漲幅回落，午間收報2891點。午後銀行股持續走高，帶動兩市溫和回暖。截止收市，滬指報2910點，漲1.56%；深成指收報8902點，漲0.93%；創指報1746點，漲1.13%。

板塊方面，AI概念股集體爆發，Sora概念股領漲，萬興科技、會暢通訊、易點天下、當虹科技、因賽集團均20CM漲停；算力、CPO概念股午後走強，天孚通信創歷史新高，工業富聯、中科曙光、中際旭創、東田微、源傑科技等二十餘股漲停；教育股大漲，開元教育、傳智教育、昂立教育、中國高科等漲停。煤炭、石油等高股息概念股延續強勢，雲煤能源、安泰集團漲停，「三桶油」表現活躍，中國海油大漲超7%，股價再創歷史新高。下跌方面，券商股陷入調整，財通證券、東吳證券跌超3%。豬肉板塊走弱，巨星農牧跌超5%。

總體來看，個股呈普漲態勢，超4200股處於上漲狀態，兩市逾260漲停，今日成交額9572億元。北向資金全天淨流出63.75億元。

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另外，近日，證監會組織稽查執法、日常監管力量集中查辦了招商證券多名從業人員買賣股票等違法違規行為。依托刑事追責、行政處罰、行政監管措施、內部問責進行立體化懲戒。資深市場人士洪榕表示，從嚴打擊內幕交易，打擊欺詐發行，把好上市公司入口關，杜絕「財務造假」，從制度源頭壓縮違法亂紀的操作空間，有助於提振投資者信心。維持市場供需平衡 ，建設A股市場合理生態，A股有望走出中國資產重估式行情。

責任編輯：尹航

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