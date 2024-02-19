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王小洪晤美國土安全部長 促取消對華簽證限制

國情動向 10:04 2024/02/19

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王小洪與馬卡約斯會面。

中國國務委員兼公安部部長王小洪周日（18日）在維也納與美國國土安全部部長馬約卡斯會面，王小洪敦促美國停止無端滋擾中國留學生、取消對中國機構的簽證限制。馬約卡斯重申美國將維護自身及盟友的利益和價值。雙方亦討論了打擊芬太尼、兒童性犯罪，以及執法合作等議題，同意保持對話溝通。

新華社通報，王小洪在會面上指出，國家主席習近平同美國總統拜登在三藩市舉行歷史性會晤，開辟了面向未來的「三藩市三願景」。希望雙方以兩國元首重要共識為根本遵循，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，尊重彼此核心利益和重大關切，為兩國禁毒執法合作和人文交流掃除障礙。

王小洪要求美方停止無端滋擾盤查中國留學生，確保中國公民享有公平入境待遇和充分尊嚴；採取切實有效措施，確保中國駐美外交領事機構和人員安全；取消針對中國相關機構和人員的簽證限制；改正將中國列為「主要毒品來源國」的錯誤做法。雙方同意落實好元首重要共識，在禁毒和執法領域保持對話合作。

美國國土安全部聲明指，本次會面在去年兩國元首會面，以及之後的美中禁毒小組會議等基礎上進行的。雙方就打擊易製毒化學品擴散、跨國販毒組織的步驟作出了坦誠和建設性的討論，承諾繼續展開執法合作，以及科學家和其他專家之間的雙邊技術交流，還探討了在保護兒童免受性虐待的領域擴大合作。 

責任編輯：陳建錫

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