▲ LV將上調中國市場售價 集團CFO：中國購買量大幅增長

有消息稱LV（Louis Vuitton）於2月19日起上調部分產品在中國市場的售價，平均漲幅在6%左右。LV官方客服人員表示部分產品確實有調整。LVMH集團首席財務官Jean-Jacques Guiony表示，現在中國顧客數量是2019年的兩倍，中國國內的購買量大幅增長。

LV官方客服人員表示，目前，LV部分產品確實有調整，線上及線下均同步更新。更新後，Carryall中號手袋從2.05萬元人民幣漲至2.15萬元人民幣。其他品類產品也有不同程度的上漲，具體以官方售價為準。

根據LVMH2023年年報，分地區來看，如果單看營收佔比，亞洲地區仍是LVMH最大的消費市場。包含中國在內的亞洲地區（不包括日本）貢獻了最高的營收267.07億歐元，佔集團營收的31%，比2022年上升了1%。

Jean-Jacques Guiony表示，現在中國顧客數量是2019年的兩倍。來自游客的業務佔比相對下降，但這部分的收入仍然與之前持平。這意味著中國國內的購買量大幅增長，為滿足這一需求，Louis Vuitton和Christian Dior正在考慮在中國開設更大的門店。

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責任編輯：尹航

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