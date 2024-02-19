巡查常態化 4艘大陸海警船今現身廈金海域

▲ 大陸海警船現身廈金海域。（配圖）

大陸海警宣佈在廈金海域常態化巡查後，台媒中央社引述船隻追蹤網站「中國港口網」指，4艘大陸海警船今日（19日）上午在廈金海域周邊航行。4艘海警船的航行位置分別圍繞金門北方、南方，以及東南方海域，各船大小各異，最大的一艘船身長度達到92米，最小的長15米。大陸海警部門暫無相關通報。

台灣海巡船上周追截一艘大陸快艇造成4名大陸漁民墮海，其中2人不治身亡，事件觸發兩岸關係緊張。大陸方面昨日（18日）宣佈加強海上執法力量，在廈金海域進行常態化執法巡查行動，並強調不存在台灣所說的金門地區「禁限制水域」。台當局同日表明會繼續執法，依法驅離或扣留越界的大陸船隻。

大陸2021年實行新的《海警法》，授權海警船必要時可使用武力。台海巡規定同樣列明，如大陸船隻進入禁限水域且有抗拒或敵對舉動，可進行射擊。

大陸軍事專家張軍向《環球時報》指出，海警執法的海域位處大陸近海，屬中國的領海和管轄海域，更是兩岸漁民的傳統漁場，絕非挑事方所謂的「禁限制水域」。台灣防務學者余宗基則認為，這是大陸破壞台海現狀的實證，北京有意在內外風險夾擊下對外展示強硬態度。

台海巡船追截大陸快艇致2人墮海身亡 國台辦譴責

國台辦指所謂廈門金門「禁止、限制水域」根本不存在

責任編輯：陳建錫