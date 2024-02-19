湖南「解放思想大討論」 徵集貫徹習思想點子

▲ 湖南省委解放思想大討論活動辦公室向社會徵集6方面金點子。

湖南龍年首日宣布全省展開「解放思想大討論」，今日（19日）發佈倡議書徵集6方面金點子，包括如何把思想統一到中共總書記習近平的決策部署上。

省委解放思想大討論活動辦公室發佈《「獻策湖南」金點子征集活動倡議書》，從即日起至3月下旬向社會徵集良策，其中圍繞如何貫徹落實中共中央決策部署和中共總書記習近平關於湖南工作的重要講話和指示批示精神，進一步把思想和行動統一到以習近平為核心的中央決策部署上來；圍繞高質量發展這一首要任務，包括如何實施好「三個高地」標志性工程、抓好「4×4」現代化產業體系、高水平科技自立自強、對接融入國家戰略、區域協調發展、招商引資等工作。

倡議書提到，要圍繞如何用心用情用力解決群眾急難愁盼問題，走好新時代群眾路線，謀劃實施好重點民生實事；圍繞如何守好安全發展底線，踐行總體國家安全觀，防範化解各類重大風險，確保全省政治安全、社會安定、人民安寧。高質量的金點子將按程序呈送給湖南省委、省政府，並轉送有關部門認真落實。

前一天，湖南省委宣佈展開解放思想大討論，圍繞堅定不移沿著黨中央和習近平總書記指引的方向前進、落實高質量發展這一首要任務、守好安全發展底線等展開討論，目的是從思想深處解決好發展信心不足、擔當精神不夠等問題，扭轉簡單以GDP增長論英雄的速度情結，營造尊重改革、鼓勵探索等社會氛圍。

「解放思想」常被聯想到已故領導人鄧小平提出的「解放思想，實事求是，團結一致向前看」主張。習過往在地方巡視，也曾提及「解放思想」的重要。

省委機關報《湖南日報》隨後發表文章指，解放思想是貫穿中國改革開放45年來的一條主線，「解放思想，是為了更好地統一思想...目的是把全省上下的思想和行動統一到以習近平同志為核心的黨中央決策部署上來...是為了真正把思想根源上的問題找準，更好地推動高品質發展。」

責任編輯：陳建錫