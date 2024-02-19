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「國產豪車天花板」 高合汽車傳停工停產半年

經濟脈搏 18:27 2024/02/19

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高合汽車新年後即傳出停工停產。

汽車行業激烈競爭下，曾被譽為「國產豪車天花板」的高合汽車，在龍年首個工作天傳出停工停產半年，並取消派發年終獎金。高合則宣稱仍正常上班。

高合汽車停工停產的消息在昨日（18日）傳出，界面新聞率先報道，該公司當天召開了內部大會，宣布即即停工半年。本月18日之前的員工工資將照常發放，但下月15日前還留在公司的員工，僅發放基本工資，15日後則只有上海發放工資。此前，高合已決定取消年終獎和全員降薪，並延遲發放1月工資。

高合內地相關人士今日（19日）向財經網表示「傳聞不屬實」，今日仍正常上班。但中新經緯再引述高合員工指，自昨日消息公佈後，工廠已禁止進入。第一財經亦從一家第三方勞務公司獲悉，該公司派遣至高合的百多名外包員工，今日突然被通知解除合同，但高合一方有提出賠償方案。

21世紀經濟訪問了多家與高合有關的供應商，從零部件採購、研發測試到市場營銷各個環節，目前被拖欠款項的供應商都不在少數。一家曾為高合提供研發測試服務的供應商的老闆指，高合資金鏈在去年已出現了端倪，前者於合作初期結款很快，到去年開始拖延。他感到可疑，迅速中斷了雙方的合作。

高合汽車2019年7月創立，專攻豪華電動車市場。翌年，高合推出售價80萬元人民幣的HiPhi X，當時被稱為中國豪車的價格天花板。

責任編輯：陳建錫

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