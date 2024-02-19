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吳清主持中證監座談 會議倡市場監管須「嚴之又嚴」

經濟脈搏 19:14 2024/02/19

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中證監召開系列座談會。

中證監18日至19日召開系列座談會，由春節前夕上任的證監會主席吳清和領導班子成員主持，就加強資本市場監管、防範化解風險等聽取意見。與會的專家、機構及投資者認為資本市場監管須嚴之又嚴，建議嚴把IPO準入關，加強上市公司全過程監管，從根本提高上市公司質量，推動更多中長期資金入市。

易會滿被免職 上海政法委書記吳清任中證監主席

與會代表又提到，近期證監會嚴肅查處了一批財務造假、內幕交易案件，起到了很好的警示震懾效果，建議進一步加大對各類證券違法犯罪行為的懲治力度，形成更多有宣示效應的案例，切實保護投資者特別是中小投資者合法權益，維護公開公平公正的市場秩序。

證監會負責官員表示，當前證監會正在認真貫徹落實黨中央、國務院一系列重要部署，深入推進強監管、防風險、促發展各項工作。資本市場涉及方方面面，越是在形勢覆雜嚴峻的時候，越要廣開言路，集思廣益，凝聚共識。證監會將認真對待來自各個方面的意見建議包括批評意見，經過論證切實可行的馬上就辦，一時不具備條件的做好溝通解釋，及時回應市場關切，依靠各個方面的共同努力把資本市場建設好、發展好。

責任編輯：陳建錫

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