深改委會議：續抓好有利擴大內需等改革舉措

▲ 中共總書記習近平主持召開中央全面深化改革委員會第四次會議

中共總書記習近平主持召開中央全面深化改革委員會第四次會議，會議指出，要堅持用改革開放這個關鍵一招，繼續抓好有利於擴大內需、優化結構、提振信心的改革舉措。

據央視新聞聯播，習近平強調，要建立健全同宏觀政策區域發展更加高效銜接的土地管理制度，提高土地要素配置精準性和利用效率。

會議指出，要嚴格落實國土空間管控邊界，嚴守耕地和永久基本農田，生態保護紅線，城鎮開發邊界三條控制線，加強事中事後監管，對一些探索性但又十分緊迫的改革舉措，要深入研究穩慎推進。

會議強調，要完善黨中央對科技工作集中統一領導的體制，健全新型舉國體制，聚焦主體協同、要素配置、激勵約束、開放安全等方面突出問題，補齊制度短板；要緊扣制約科技與經濟深度融合的突出問題，持續深化改革攻堅，加快建設全面創新的基礎制度。

此外，會議又稱，要抓住推動綠色轉型的關鍵環節，推進全面節約，加快消費轉型，強化綠色科技創新和先進綠色技術推廣應用。要健全支持綠色低碳轉型的財稅、金融、投資、價格政策和相關市場化機制，為綠色轉型提供政策支持和制度保障。

會議審議通過了關於改革土地管理制度，增強對優勢地區高質量發展保障能力的意見。關於促進經濟社會發展全面綠色轉型的意見，關於進一步提升基層應急管理能力的意見，關於加快形成支持全面創新的基礎制度的意見。

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責任編輯：袁瑋婧