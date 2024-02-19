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台稱大陸海警強制登金門遊艇臨檢 籲維護金夏海域安寧

國情動向 21:57 2024/02/19

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台灣海巡署稱，福建海警局今日（19日）下午「強制」登上金門遊艇臨檢，呼籲中國大陸秉持和平、理性，共同維護金夏海域安寧。

台灣海巡署發布新聞稿指，周一下午發現兩艘海警船於大金門烏沙角西北方2.8浬，併靠登檢本地籍「金廈遊輪」，隨即派遣線上10039艇前往應處。中方計有6名海警人員登船，於船艙查驗「金」輪航行計畫、船舶證書、船長及船員證照與船長簽名後，停留月半個小時於下午5時19分離船。

經查「金」輪於下午3時33分搭載台灣籍11名船員及23名乘客自金門水頭出港，繞行金門海域導覽，因烏沙角外多淺灘，故在航行中偏向中國大陸地區。

海巡署10039艇於下午5時33分趕抵現場後，即與「金」輪通聯掌握狀況，並一路伴航「金」輪返回水頭港。

海巡署表示，「金」輪屬金門當地海上觀光船，大陸方面亦有類似觀光船至金門外海導覽，海巡署艦艇本於善意，「對此無故意違法、誤入我方水域船舶」，均以廣播驅離，從未登檢。

海巡署呼籲中國大陸秉持和平、理性，共同維護金廈海域安寧，同時提醒本地居民，從事海上相關活動時，避免靠近大陸一側水域，以維安全。

大陸明日派人前往金門 接回2名被扣漁民

巡查常態化 4艘大陸海警船今現身廈金海域

責任編輯：袁瑋婧

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