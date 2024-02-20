國安部稱境外地圖公司誘民眾打卡 採集敏感地理資料

▲ 國安部指有境外地圖公司誘民眾打卡，採集敏感地理資料。

國家安全部稱，有境外地圖公司透過報酬利誘民眾到中國國內特點地點，並使用專用設備「打卡」，籍此非法搜集中國的敏感地理空間數據。

國安部在微信公眾號發表文章指，隨著大數據等前沿科技的運用推廣，地理空間信息數據被廣泛收集，敏感信息數據泄露風險也隨之增加。國安機關發現，個別境外地圖公司利用採集地圖數據換取虛擬貨幣獎勵的方式，誘使境內人員購買並使用專用設備進行地圖「打卡」，採集地理數據並實時上傳至境外服務器。

涉事公司甚至針對特定區域開出高額獎勵，吸引「採集者」進行重點採集。個別境內人員國家安全意識淡薄，被打卡賺錢形式所誘惑而遭到利用。針對有關情況，國安機關會同有關職能部門雷霆出擊，依法對搜集竊取中國敏感地理空間信息數據的境內外人員、企業進行查處，及時阻斷相關數據非法出境。

文章又指，地理空間信息數據是經濟社會發展的生產要素和數據資源，包含的交通路網、重要基礎設施以及軍事設施等敏感信息一旦泄露，將對國家安全造成嚴重威脅。廣大公民應擦亮雙眼，警惕境外組織、機構以各種名義發布的涉及中國地理空間信息數據採集的任務，自覺維護國家地理信息安全。

責任編輯：陳建錫