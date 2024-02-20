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史上最大單次降幅 2月五年期LPR下調25點子至3.95%

經濟脈搏 09:15 2024/02/20

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2月五年期LPR大幅下調25點子。

人民銀行公布，內地2月五年期貸款市場報價利率（LPR）報3.95%，上月報4.2%。一年期持平3.45%。與按揭利率掛鉤的五年期LPR事隔8個月後再次調整，25個點子的降幅超出市場預期，亦創下LRP降息的單次最大幅度，將有助降低居民買樓成本，提高入市意願，並有望提振長期低迷的房地產市場信心。

人行旗下《金融時報》發表評論指，從國內經濟發展情況看，LPR在關鍵時點下降，有利於靠前發力穩好開局。2023年中國經濟增速達5.2%，其中有低基數因素的影響。今年若要繼續保持合理的經濟增速，一季度需要宏觀政策靠前發力，及早體現政策成效。作為銀行貸款定價基準，LPR直接關係到企業和居民的融資成本和財務支出變化，五年期以上LPR下行有助於進一步帶動貸款利率降低，促進社會融資成本穩中有降，激發實體經濟有效需求。

隨著本次調查，存量房貸利率將在重定價日相應調整，可節省房貸借款人利息支出，促進投資和消費，有助於支持前述政策目標實現。

聯首席研究員董希淼表示，五年期LPR是個人房屋貸款的定價基準，下調將能進一步降低居民房貸利息支出、促進房地產市場平穩發展。天風證券首席宏觀分析師宋雪濤亦認為，在房地產市場尚未有效企穩，較大幅度降低五年期LPR不僅能夠降低居民購屋成本和房屋融資成本，也能夠向市場傳遞更正面的訊號。

南銀理財研究部負責人王強松表示，在凈息差壓力下，非對稱降息有助於穩定銀行息差，本次LPR下調後，監管可能繼續推動存款利率下調，緩解銀行的凈息差壓力。一年期不動，主要是從匯率角度，當前美聯儲寬鬆預期明顯收窄，制約了短期貨幣寬鬆的空間，強勢美元下，一年期不變有助於穩定匯率。

中信證券首席經濟學家明明指出，本次LRP非對稱調降後，中期借貸便利（MLF）降息和存款利率「降息」依然有空間。在進一步引導貸款利率下行的目標下，政策利率的下調引導仍然不可缺位。MLF利率的下調可能需要等到外部環境進入更為適宜的窗口期，存款利率下調的主動性和靈活性更大。

另外，在LPR利率下調前兩天，人行展開1年期人民幣5000億元MLF操作的利率並無變化，LPR利率通常是由MLF利率加點而來。官媒引述券商人士指，歷史上MLF不降、LPR單獨下調僅出現過兩次，這或意味著未來將進一步淡化LPR與MLF利率之間的關係。

責任編輯：陳建錫

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